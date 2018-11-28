Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Moskova'da yenildi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi /28 Kasım 2018 22:56

Galatasaray Moskova'da yenildi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında Rusya'da oynadığı maçı 2-0 kaybetti. Galatasaray'ın aldığı bu mağlubiyet sonrasında gruptan çıkma ihtimali kalmadı.

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RZD Arena'da oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 43. dakikada Grzegorz Krychowiak, 54. dakikada da Vladislav Ignatev attı.

İlk galibiyetini alan Moskova takımı puanını 3'e yükseltirken, Galatasaray 4 puanda kaldı.

Galatasaray gruptaki son maçı için 11 Aralık’ta Porto takımını ağırlayacak. Terim’in teknik direktörlüğündeki takım gruptan üçüncü çıkıp, UEFA Avrupa Ligi katılmak için mücadele edecek.

Gruba, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki maçlarda deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 1-0 yenilirken, sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kalmıştı. Daha sonrasında ise Almanya’da Schalke 04'de 2-0 mağlup olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.
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