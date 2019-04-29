Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray liderlik fırsatını tepti: Ligin bitimine 4 hafta kala zirve iyice karıştı /29 Nisan 2019 22:11

Galatasaray liderlik fırsatını tepti: Ligin bitimine 4 hafta kala zirve iyice karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kalıp lider olma fırsatını tepti.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kalıp lider olma fırsatını tepti. 31. haftaya girilirken lider Medipol Başakşehir'in 62, Galatasaray'ın 60, Beşiktaş'ın 59 puanı bulunuyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan Linnes ve Marcao, Atiker Konyaspor maçında forma giyemezken, bu oyuncuların yerlerine Nagatomo ve Belhanda sahaya çıktı. Galatasaray, Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile maça başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Marcao ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, Linnes'i de kadroya dahil etmedi.

Josef Sural unutulmadı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı. Her iki takım futbolcuları Çek futbolcu Sural'ın fotoğrafının yer aldığı "Başımız sağ olsun Alanyaspor" yazılı pankartla sahaya çıktı.
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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
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