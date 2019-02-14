Galatasaray, kendi sahasında Benfica'ya mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Galatasaray, evinde Benfica'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar kendi sahasında 2-1 kaybederek tur şansını zora soktu.





Benfica Salvio'nun penaltı golüyle 27. dakikada 1-0 öne geçti. Galatasaray 54. dakikada Luyindama'nın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Benfica 64. dakikada Seferovic'in golüyle skoru 2-1 yaptı. Mücadele bu skorla tamamlandı.





Mücadeleyi yöneten İspanyol hakem Manzano'nun Benfica lehine 26. dakikada çok tartışılacak bir penaltı çalması da maçın unutulmazlarından oldu.





Galatasaray taraftarının da büyük desteğine rağmen iyi oyununu galibiyetle süsleyemedi. Bu da zorlu Portekiz deplasmanı öncesi temsilcimiz Galatasaray'ın işi zor gibi gözüküyor.





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın ligin 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Donk yerine, Fernando'yu ilk 11'e dahil etti.





Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Emre Taşdemir, Semih Kaya, Mitroglou, sakatlıktan yeni dönen ve uzun süre sonra ligde Trabzonspor mücadelesiyle forma şansı bulan Emre Akbaba ile Ömer Bayram ve Muğdat Çelik, Benfica maçında ilk 18'de yer almadı.