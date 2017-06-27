Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray iki yıldız ismi KAP'a bildirdi /27 Haziran 2017 21:17

Galatasaray iki yıldız ismi KAP'a bildirdi

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu iki ismi KAP'a birdirdi

SHABER3.COM

Transfer sezonun sessiz takımı Galatasaray aynı gün iki yıldız ismi KAP'a birldirdi İlk olarak Nice’te kiralık olarak geçiren Fas'lı Belhanda’nın transferi bildirildi
Dinamo Kiev ve Belhanda ile görüşmelere başlayan Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle;
“Profesyonel futbolcu Younes Belhanda’nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.

AYNI GÜN İKİNCİ AÇIKLAMA 

Galatasaray ikinci olarak , Bafetimbi Gomis'in transferi için futbolcu ve kulübü Swansea ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi 

Galatasaray geçen sezonu MArsilya’da kiralık olarak geçiren Gomis'ın transferinde ilk resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Swansea ve Gomis ile görüşmelere başlayan Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcu Bafétibi Gomis’in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur. denildi

İki yıldız ismin bir kaç gün içinde İstanbul'a getirilmesi bekleniyor
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