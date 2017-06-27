Galatasaray iki yıldız ismi KAP'a bildirdi

Transfer sezonun sessiz takımı Galatasaray aynı gün iki yıldız ismi KAP'a birldirdi İlk olarak Nice’te kiralık olarak geçiren Fas'lı Belhanda’nın transferi bildirildi

Dinamo Kiev ve Belhanda ile görüşmelere başlayan Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle;



“Profesyonel futbolcu Younes Belhanda’nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.





AYNI GÜN İKİNCİ AÇIKLAMA









Galatasaray geçen sezonu MArsilya’da kiralık olarak geçiren Gomis'ın transferinde ilk resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.



Swansea ve Gomis ile görüşmelere başlayan Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle; Profesyonel futbolcu Bafétibi Gomis’in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. denildi





İki yıldız ismin bir kaç gün içinde İstanbul'a getirilmesi bekleniyor

Galatasaray ikinci olarak , Bafetimbi Gomis'in transferi için futbolcu ve kulübü Swansea ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi