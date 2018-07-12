Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Henry Onyekuru'yla anlaştı /12 Temmuz 2018 20:09

Galatasaray Henry Onyekuru'yla anlaştı

Galatasaray futbolcu Henry Onyekuru'nun geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı

SHABER3.COM

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.”

Açıklamaya göre, Onyekuru’ya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecek. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet  için net 5 bin Euro ödenecek.
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