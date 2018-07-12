Galatasaray Henry Onyekuru'yla anlaştı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







“Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.”





Açıklamaya göre, Onyekuru’ya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecek. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5 bin Euro ödenecek.