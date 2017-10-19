Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.
Haftanın diğer öne çıkan maçı olan Beşiktaş-Başakşehir arasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
20 Ekim Cuma
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Göztepe-Alanyaspor: Fırat Aydınus
21 Ekim Cumartesi
14.00 Osmanlıspor-Karabükspor: Halis Özkahya
16.30 Akhisar-Gençlerbiriği: Suat Arslanboğa
19.30 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar
14.00 Sivasspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Kayserispor-Konyaspor: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
23 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Başakşehir: Mete Kalkavan