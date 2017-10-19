Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu /19 Ekim 2017 13:48

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır'ın yönetmesini kararlaştırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu



Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Haftanın diğer öne çıkan maçı olan Beşiktaş-Başakşehir arasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

20 Ekim Cuma

20.00     Antalyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
               Göztepe-Alanyaspor: Fırat Aydınus

21 Ekim Cumartesi

14.00     Osmanlıspor-Karabükspor: Halis Özkahya

16.30     Akhisar-Gençlerbiriği: Suat Arslanboğa

19.30     Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar

14.00     Sivasspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30     Kayserispor-Konyaspor: Ali Palabıyık

19.30     Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

23 Ekim Pazartesi

20.00    Beşiktaş-Başakşehir: Mete Kalkavan
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Sonraki Haber >>

AKP'de operasyon devam ediyor

AKP'de operasyon devam ediyor

Şamil Tayyar yeni aydınlanmış...

Şamil Tayyar yeni aydınlanmış...

Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?

Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?

Pakistan'da neler oluyor?

Pakistan'da neler oluyor?

MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede

MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Cezaevinden mektup

Cezaevinden mektup

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:32