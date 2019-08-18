Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Falcao'da takas yoluna gidiyor /18 Ağustos 2019 11:34

Galatasaray, Falcao'da takas yoluna gidiyor

Galatasaray, 2-0'lık Denizlispor mağlubiyeti ile lige kötü bir başlangıç yaparken gözler Radamel Falcao'dan gelecek habere çevrildi.Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Monaco'ya giderek Kolombiyalı golcüyü ikna ettiği, işin kulüpten gelecek onaya kaldığı biliniyor.

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Spor kulislerinde bu görüşmeler sırasında Albayrak'ın, geçen sezonun gol kralı Diagne'yi takasta teklif ettiği öne sürüldü.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Monaco ile yakın ilişkiler kurduklarını söyleyen Albayrak’ın, Fransız kulübüne, “Diagne’yi düşünür müsünüz? Geçen sezon 30 gol attı. Biz de uyum sağlayamadı ama sizde belki çok iş yapar” önerisinde bulunduğu iddia ediliyor.

Haberde aktarılana göre, Fransız kulübünün de bu ihtimali değerlendirmeye aldığı öne sürülüyor.Bu gelişme, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, “Monaco ile kardeş kulüp olduk” sözlerine bağlanıyor.

Ben Yedder dışında başka forvet takviyesi daha planlayan Monaco kulüp idarecilerinin Diagne’yi ihtimaller arasına yazdıkları iddia ediliyor.Senegalli forvetin de Monaco’da oynamak için zorluk çıkarmayacağı söyleniyor.

Diagne, çok gol atmasına karşın Galatasaray taraftarı ile yıldızı barışmayan bir isim. Sezon öncesi Arap liglerinden birine transferi konuşulan futbolcu, anlaşma sağlanamaması nedeniyle takımda kalmaya devam etti.
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