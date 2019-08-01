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Galatasaray, Falcao transferinde sona geldi
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Galatasaray, Falcao transferinde sona geldi
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01 Ağustos 2019 22:36
Galatasaray, Falcao transferinde sona geldi
Galatasaray, Falcao transferinde mutlu sona çok yakın.
SHABER3.COM
Menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes, Radamel Falcao'nun transferi için şu an Monaco ile görüşüyor.
(TRT Spor)
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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