Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, dünya rekortmeni Ontivero'dan kurtuldu! /06 Ocak 2017 13:59

Galatasaray, dünya rekortmeni Ontivero'dan kurtuldu!

Galatasaray, 2014'te 'büyük yıldız olacak' beklentisiyle transfer ettiği ancak her sezon başka kulüplere kiraladığı Lucas Ontivero ile yollarını kesin olarak ayırdı. Bugüne dek 9 ülkede 12 ayrı kulübün formasını giyen 22 yaşındaki Ontivero, 'genç yaşta bu kadar çok ülke ve kulüp değiştiren tek futbolcu.'

Galatasaray, dünya rekortmeni Ontivero'dan kurtuldu!

Galatasaray, Lucas Ontivero'dan nihayet kurtuldu.

Sarı kırmızılı kulüp, 2014 yılında 'gelecek vaat eden' yıldız adayı olarak transfer ettiği Arjantinli futbolcu ile yollarını ayırdı.

Ontivero'nun menajeri Juan Arandilla, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Galatasaray ile olan sözleşmeyi fesh ettiklerini açıkladı. Arandilla, "Ben ve Lucas Galatasaray'a minnetlerimizi sunuyorum. Umuyorum yollar bir gün yine kesişir" ifadesini kullandı.

SADECE BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Galatasaray, 31 Ocak 2014'te transfer ettiği Lucas Ontivero için Centro Atletico Fenix kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Futbolcunun kendisine de 4.5 sezon için 2 milyon Euro garanti para ve maç başı 5 bin Euro taahhüt edilmişti.

Lucas Ontivero bir yıldız olamadı ama kırılması neredeyse imkansız bir dünya rekorunun sahibi oldu.

Bugüne dek 9 ülkede 12 kulübün formasını giyen 22 yaşındaki Ontivero, genç yaşta bu kadar çok ülke ve kulüp değiştiren tek futbolcu.

İŞTE 22 YAŞINDAKİ ONTIVERO'NUN BAŞ DÖNDÜRÜCÜ KARİYERİ:
12 KULÜP, 9 ÜLKE
2004-06 San Lorenzo de Alem (Arjantin)
2006-09 Real Madrid (İspanya)
2009-10 Tottenham (İngiltere)
2010-11 Milan (İtalya)
2010-11 Genoa (İtalya)
2011-12 Independiente (Arjantin)
2012-13 CA Fenix (Uruguay)
2013-14 Galatasaray (Türkiye)
2014-15 Gaziantepspor
2014-15 Honved (Macaristan)
2015-16 Will (İsviçre)
2016-17 Montreal Impact (Kanada)
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