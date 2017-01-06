Galatasaray, dünya rekortmeni Ontivero'dan kurtuldu!

Galatasaray, Lucas Ontivero'dan nihayet kurtuldu.





Sarı kırmızılı kulüp, 2014 yılında 'gelecek vaat eden' yıldız adayı olarak transfer ettiği Arjantinli futbolcu ile yollarını ayırdı.





Ontivero'nun menajeri Juan Arandilla, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Galatasaray ile olan sözleşmeyi fesh ettiklerini açıkladı. Arandilla, "Ben ve Lucas Galatasaray'a minnetlerimizi sunuyorum. Umuyorum yollar bir gün yine kesişir" ifadesini kullandı.





SADECE BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, 31 Ocak 2014'te transfer ettiği Lucas Ontivero için Centro Atletico Fenix kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Futbolcunun kendisine de 4.5 sezon için 2 milyon Euro garanti para ve maç başı 5 bin Euro taahhüt edilmişti.





Lucas Ontivero bir yıldız olamadı ama kırılması neredeyse imkansız bir dünya rekorunun sahibi oldu.





Bugüne dek 9 ülkede 12 kulübün formasını giyen 22 yaşındaki Ontivero, genç yaşta bu kadar çok ülke ve kulüp değiştiren tek futbolcu.





İŞTE 22 YAŞINDAKİ ONTIVERO'NUN BAŞ DÖNDÜRÜCÜ KARİYERİ:

12 KULÜP, 9 ÜLKE

2004-06 San Lorenzo de Alem (Arjantin)

2006-09 Real Madrid (İspanya)

2009-10 Tottenham (İngiltere)

2010-11 Milan (İtalya)

2010-11 Genoa (İtalya)

2011-12 Independiente (Arjantin)

2012-13 CA Fenix (Uruguay)

2013-14 Galatasaray (Türkiye)

2014-15 Gaziantepspor

2014-15 Honved (Macaristan)

2015-16 Will (İsviçre)

2016-17 Montreal Impact (Kanada)