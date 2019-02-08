Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray’da rekor transfer geliri: 36.7 milyon euro /08 Şubat 2019 13:38

Galatasaray’da rekor transfer geliri: 36.7 milyon euro

Galatasaray ara transfer döneminde sattığı oyunculardan ciddi para kazandı

SHABER3.COM

Galatasaray’da sezon başında Bafetimbi Gomis, 6 milyon euro karşılığında Al Hilal’e gitmişti. Garry Rodrigues ise 9 milyon euro bedelle devre arası transfer döneminde Al-Ittihad takımının yolunu tuttu.

Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a 11 milyon euro karşılığında verildi.


 
Maicon Roque ise son gönderilen isimdi. Brezilyalı stoper Al-Nasr Riyad kulübüne 1.5 yıllığına 1.7 milyon euro karşılığında kiralandı.

Bu transferlerden 27.7 milyon euro gelir elde gelen Galatasaray’da son ayrılık da büyük oranda kesinleşti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad, Younes Belhanda için Galatasaray’a 9 milyon euroluk transfer teklifi yaptı.

Teklifi kabul eden Galatasaray, Faslı oyuncuyu sezon sonu bırakacak ve gelecek parayla birlikte Galatasaray’ın transferden toplam kazandığı ücret 36.7 milyon euro olacak
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