Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’da Genel Kurul sesleri /07 Aralık 2018 10:14

Galatasaray’da Genel Kurul sesleri

Galatasaray'da yönetimin genel kurulu toplantıya çağırması konuşuluyor. Sarı-Kırmızılı kulisler, TFF ve Kulüpler Birliği karşısında bir duruş sergilenmesi gerektiğini düşünüyor.

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Galatasaray camiasında, son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve ona bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) kararlarının yanı sıra Kulüpler Birliği’ne üye 17 takımın, Sarı-Kırmızılıları hedef alan açıklamalarına karşı ortak tavır alınması için yönetimin genel kurulu toplantıya çağırması konuşuluyor.

Cumhuriyet'in haberine göre kulüp üyelerinin bir bölümü, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimin genel kurulu toplantıya çağırarak hem camiaya yaşananlarla ilgili bundan sonra nasıl adım atacaklarına dair planlarını anlatmasını hem de yapılacak görüş alışverişi neticesinde herkese bir duruş gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde bu talebi değerlendirmeye alıp bir karar vereceği öğrenildi.
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