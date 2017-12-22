Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcıları da belli oldu!

Galatasaray’da teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.







Fatih Terim’in gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarların yanı sıra kulüpten önemli isimler de ‘Terim’ mesajı paylaştı. Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden “Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür” mesajıyla, tecrübeli teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri’nden bir fotoğrafı paylaşıldı.







A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın altına “İmparator” notunu düştü.