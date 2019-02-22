Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray da Avrupa'ya veda etti /22 Şubat 2019 00:56

Galatasaray da Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray, Portekiz'de oynanan rövanş maçında 0-0 berabere kalınca Avrupa'ya veda etti.

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Temsilcimiz Galatasaray, Diagne ve Feghouli ile ikinci yarı rakip kalede gol aradı; ancak eşitlik bozulmadı.
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