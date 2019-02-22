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Galatasaray da Avrupa'ya veda etti
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Galatasaray da Avrupa'ya veda etti
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22 Şubat 2019 00:56
Galatasaray da Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray, Portekiz'de oynanan rövanş maçında 0-0 berabere kalınca Avrupa'ya veda etti.
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Temsilcimiz Galatasaray, Diagne ve Feghouli ile ikinci yarı rakip kalede gol aradı; ancak eşitlik bozulmadı.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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