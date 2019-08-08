Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa finalinde tek gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası ikinci Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçını tek golle kazanan sarı kırmızılılar, 6. kez kupanın sahibi oldu.





Galatasaray ile Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçında karşılaştı.





Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi ve sarı kırmızılılar Süper Kupa'ya uzandı.





Galatasaray'a kupayı getiren golü 38. dakikada Belhanda kaydetti.





2018-19 sezonunda Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, üçüncü kupasını kazandı.



