Galatasaray adasında yıkım

Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida Çıkartma gemisiyle bir iş makinesi getirildi ve adanın kapalı alanında yıkıma geçildi. Yaklaşık 2 saat sonra iş makinesinde çıkan bir teknik arıza nedeniyle yıkıma ara verildi. Adadaki restoran çalışanları malzemelerini, eşyalarını dışarıya çıkardı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkımda polis ve zabıta ekipleri ile deniz polisi de önlem aldı.





İBB'den Galatasaray Adası açıklaması





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "İBB zabıta ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme’de bulunan Galatasaray Adası’ndaki imara aykırı yapıları yıktı. İBB Başkanlığı Encümenince yıkım kararı verilmiş, söz konusu karara ilgililerince mahkeme yoluyla itiraz edilmiştir. Sırası ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Danıştay 14. Dairesi ve en son tekrar Danıştay 14. Dairesinin 21.02.2017 tarihli kararı ile encümen kararı onanmış olup gerekli tebligatlar yapılmıştır. Zabıta ekipleri sabah saatlerinde yıkım çalışmalarına başladı" ifadeleri kullanıldı.





Galatasaray'dan açıklama





Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir.

Bu noktadan sonra, yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir.



