Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray 90+8'de galibiyete uçtu /11 Mayıs 2019 18:29

Galatasaray 90+8'de galibiyete uçtu

Süper Lig'in 32. haftasında lider durumda bulunan Galatasaray 90 dakikası 2-2 biten maçın uzatmalarında galibiyeti yakaladı. 90+8'de gelen golle Sarı-Kırmızılı takım son iki haftaya lider girdi.

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Süper Lig'in 32. haftasında nefesleri kesen maçta 2-1 geriye düşen Galatasaray 10 kişi kalan rakibi karşısında 3-2 kazandı ve liderliğini sürdürdü. 

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta perdeyi Sofiane Feghouli açtı: 0-1. Bu gole Çaykur Rizespor Vedat Muriç'le karşılık erdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. 

90+8'DE GELEN GALİBİYET GOLÜ

Karadeniz temsilcisi 76'da Umar Aminu ile skoru 2-1 yaptı. Sarı kırmızılılar, golcüsü Mbaye Diagne'nin 90+2'de penaltıdan ve 90+8'de kafayla attığı gollerle maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluk mücadelesinde çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

3-2'lik galibiyet Galatasaray puanını 66'ya yükselterek son 2 hafta lider girmeyi garantiledi. 

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 

Karşılaşmada iki gol kaydeden Diagne bir de penaltı atışından faydalanamadı.

BRIAN SAMUDIO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Samudio, müsabakanın 68. dakikasında Emre Akbaba ile girdiği pozisyon sonrasında VAR kararıyla direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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