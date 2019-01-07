Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da ordu yönetimi ele geçirdi.
Askerlerden yapılan açıklamada "Demokrasiyi yeniden tesis etmek için" darbe yapıldığı belirtildi.
Pazartesi sabah erken saatlerde ulusal radyo merkezini kontrolü altına alan ordu güçleri, burada "Ulusal Restorasyon Konseyi"nin bildirisini okudu.
Başkent Libreville sokakları tanklar ve zırhlı araçlarla dolmuş durumda.
Devlet Başkanı Ali Bongo, 2009'da göreve gelmişti. Ekim ayında rahatsızlanan ve Fas'ta tedavi gören Bongo, yeni yıl mesajı vererek sağlığına ilişkin dedikodulara son vermek istemişti.
Ancak ordunun bu mesajı yeterli bulmadığı belirtildi.
Gabon'da iktidar 50 yıldır Bongo'nun ailesinde.