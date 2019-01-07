Samanyolu Haber /Gündem / Gabon'da ordu yönetimi ele geçirdi /07 Ocak 2019 10:25

Gabon'da ordu yönetimi ele geçirdi

Gabon'da ordu, yönetimi darbeyle ele geçirdi. Ordunun açıklamasında amacın "Demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğu" belirtildi.

SHABER3.COM

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da ordu yönetimi ele geçirdi.

Askerlerden yapılan açıklamada "Demokrasiyi yeniden tesis etmek için" darbe yapıldığı belirtildi.

Pazartesi sabah erken saatlerde ulusal radyo merkezini kontrolü altına alan ordu güçleri, burada "Ulusal Restorasyon Konseyi"nin bildirisini okudu.


 
Başkent Libreville sokakları tanklar ve zırhlı araçlarla dolmuş durumda.

Devlet Başkanı Ali Bongo, 2009'da göreve gelmişti. Ekim ayında rahatsızlanan ve Fas'ta tedavi gören Bongo, yeni yıl mesajı vererek sağlığına ilişkin dedikodulara son vermek istemişti.

Ancak ordunun bu mesajı yeterli bulmadığı belirtildi.

Gabon'da iktidar 50 yıldır Bongo'nun ailesinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gabon'da ordu yönetimi ele geçirdi Sonraki Haber >>

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:03:47