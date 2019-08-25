Samanyolu Haber /Dünya / G7 zirvesinde İran sürprizi /25 Ağustos 2019 23:35

G7 zirvesinde İran sürprizi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif temaslarda bulunmak üzere Fransa'nın Biarritz kasabasına geldi. G7 zirvesi de aynı kasabada devam ediyor.

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İran Dışişleri Bakanı Cevap Zarif'i taşıyan özel uçak bugün G7 zirvesinin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kasabasına iniş yaptı. 

Bakanlık açıklamasında, "Zirvede Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetiyle bir temas olmayacak." denildi.

TRUMP: YORUM YOK

ABD Başkanı Donald Trump, Zarif'in Biarritz'e gelip gelmediği yönündeki soruya "Yorum yok." şeklinde cevap verdi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana ABD ile İran arasında artan gerilim, G7 zirvesinin önemli gündem maddelerinden biriydi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif bugün uçakla Fransa'ya geldi.

FRANSA LİDERİ MACRON GÖRÜŞTÜ

Günün erken saatlerinde, G7 liderlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tahran yönetimiyle görüşmeler yapması ve G7'den çıkan mesajları iletmesi konusunda anlaşmaya vardıkları yönünde haberler Fransız medyasında yer bulmuştu.

G7 ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan teşekkül ediyor. 28 ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği (AB) de toplantılarda temsil ediyor.  
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