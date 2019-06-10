G20 ülkelerinden internet devlerini dizginleme hamlesi

İş birliği azmi yüksek





AB Ekonomi, Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Komiseri Pierre Moscovici, üye ülkelerin vergiler konusunda iş birliği yapma isteğinin yüksek olduğunu, kısa bir süre öncesine kadar bunu çok az kişinin düşünebileceğini belirterek memnuniyetini dile getirdi. Japonya’daki toplantıya katılan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da, küresel çapta faaliyetlerini yürüten ve bugüne dek vergi yükümlülüklerinden kaçmanın yollarını bulan şirketlerin işinin bundan böyle zor olacağını ifade ederek, bunun demokrasi için de daha iyi olacağını belirtti.





Daha önce sonuçlanmayan çabalar





Google, Facebook ve benzeri şirketler, 20'nci yüzyıldan bu yana yürürlükte olan vergi kanunları sayesinde klasik sanayi kuruluşlarına kıyasla çok daha az vergi ödüyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geçtiğimiz yıllarda da "dijital vergi" adı altında, bu şirketlere yönelik bir vergi düzenlemesi için girişimlerde bulunmuş ancak bu çaba Facebook gibi şirketlerin Avrupa merkezlerini topraklarında barındıran ve bu şirketlerden düşük vergi alan İrlanda’nın ve İskandinavya ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle sonuca ulaşamamıştı.