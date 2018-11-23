Samanyolu Haber /Dünya / G.Kore'nin en büyük köpek mezbahası kapatıldı /23 Kasım 2018 14:42

G.Kore'nin en büyük köpek mezbahası kapatıldı

Güney Koreli yetkililer, ülkenin en büyük köpek mezbahasını kapatarak, tesisi boşaltmaya başladı. Seongnam kentindeki Taepyeong-dong kesimhanesi parka dönüştürülecek.

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Ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon köpeğin yenmek için kesildiği tahmin ediliyor. Hayvan hakları savunucuları bu 'geleneğe' son verilmesi için son yıllarda hızlanan bir kampanya yürütüyordu.

Kore Hayvan Hakları Savunucuları (KARA) "Bu tarihi bir an. Ülkedeki diğer köpek mezbahalarının da kapanmasının yolu açıldı ve köpek eti endüstrisinin çöküşü hızlandı" açıklamasını yaptı.

Taepyeong-dong mezbahasında yüzlerce köpek bulunuyordu. Köpekler elektrik verilerek öldürülüyor, tıraş ediliyor ve kesiliyordu.

Köpek etine karşı yürütülen protestolar ülkede de etkisini gösterdi ve köpek eti servis eden restoranların sayısı da azaldı. Başkent Seul'da eskiden sayısı 1500'ü bulan köpek eti restoranlarının sayısı 2015'te 700'e düşmüştü.

Geçen yıl yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre de Güney Korelilerin yüzde 70'i köpek eti yemiyor ve yüzde 40'ı köpek eti tüketiminin yasaklanmasını savunuyor. Ancak ankete katılanların yüzde 65'i köpeklerin daha düzgün şartlarda yetiştirilip kesilmesini destekliyor.

BBC Türkçe
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