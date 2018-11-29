Samanyolu Haber /Dünya / G-20 Zirvesi'ne giden Merkel'in uçağı acil iniş yaptı /29 Kasım 2018 23:38

G-20 Zirvesi'ne giden Merkel'in uçağı acil iniş yaptı

G-20 Zirvesi için Arjantin'e giden Merkel'in uçağı acil iniş yaptı.

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Alman medyasında yer alan haberlerde, Başbakan Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'u taşıyan uçağın, elektronik aksamındaki arıza nedeniyle Arjantin'e devam edemeyerek Köln-Bonn Havalimanı'na indiği belirtildi.

Bild gazetesi, Alman liderin G-20 zirvesi nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitmek üzere havalanan Airbus uçağının 'bazı elektronik sistemlerdeki' sorun nedeniyle Köln havalimanına acil iniş yaptığını bildirdi.


15 saat sürmesi planlanan uçuşun, kalkıştan bir saat sonra aksadığı kaydedildi. Köln-Bonn Havalimanı'ndaki iniş esnasında güvenlik önlemleri alındığı ve itfaiyenin hazır bekletildiği ifade edildi. Arızanın, uçağın Hollanda hava sahası üzerindeyken meydana geldiği ve mürettebatın Arjantin istikametinden dönerek Köln Havalimanı'na acil iniş yaptığı kaydedildi. Yerel saatle 19.00'da Berlin'den hareket eden Merkel'in, teknik arıza haberini uçaktaki gazetecilerle sohbet toplantısı yaptığı esnada aldığı belirtildi.
Angela Merkel ve beraberindeki heyetin başka bir uçakla Arjantin'e hareket edeceği ancak zirveye gecikmeli katılabileceği bildirildi.


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