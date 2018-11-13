Futbolun patronu kim? Federasyon yerine kararları kim alıyor ?





Galatasaray'ın eski 2. Başkanı Adnan Öztürk Türk futbolunun AKP'li bir isim tarafından yönetildiğini belirterek, "Herkesin bildiği ama kimsenin dillendiremediği bazı konular var. Türkiye'de Türk futbolunun patronluğuna soyunmuş bir beyefendi görüyoruz. Yıldırım Demirören üstüne alınmasın, o kişi Göksel Gümüşdağ" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile yakını olan İBB Başkanvekili ve Başakşehirspor Kulübü patronunun TFF'yi etki altına aldığına vurgu yapan Öztürk'ün Ajansspor'a yaptığı açıklamalar şöyle:





Herkesin bildiği ama kimsenin dillendiremediği bazı konular var. Türkiye'de Türk futbolunun patronluğuna soyunmuş bir beyefendi var. Yıldırım Demirören üstüne alınmasın o kişi Göksel Gümüşdağ.





Belediyeye harçlar veriyoruz, helali hoş olsun devlete verdiğimiz paralar. Bu paraların kime gitmesini isterim? Taraftarı olmayan, amacı olmayan bir kulübe milyon Euro'lar ödenmesi mi, yoksa kardeşlerimize spor mu yapılsın?





Perde arkasında resmi sıfatı olmayan kişilerin manipüle etmesini kabul edemem. Bu mesajı direkt o arkadaşa söylüyorum. O belediyenin paralarıyla fakir insanlara spor yaptırsın. Sahanın içinde yapamadığı manipülasyonları saha dışına taşırmasınlar.





Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunun erişilmez patronu gibi davrandığını biliyoruz. Yıldırım Demirören'i kendisi seçtirmişti zaten. Zamanında TFF başkanı olmak da istemişti.





Bazılarının rüyasında vardır. Şirketi, kulübü partatıp satalım diye düşünürler. Fatih Terim'e Mersin İdman Yurdu maçının ardından da böyle bir ceza vermişlerdi. Biz her şeyin farkındayız.





Mutfaktaki bu operasyonlar çok büyük bir saygısızlık. Bu dizaynları yapanlar hiçbir şey elde edemeyecekler. Göksel Gümüşdağ bir dönem Florya'dan çıkmazdı bir dönem.









Biz şampiyon bitirmeyi garantilemiştik Ünal Aysal döneminde. Dışarı hava almaya çıkıp masaya döndüm dosyanın üzerinde Play-Off yazıyordu. Sanki biz onu kabul etmesek korkuyoruz algısı oluşturacaklardı. Biz yine şampiyon olduk.





Bu beyefendilere tahammül etmem mümkün değil. Galatasaray'a bir şeyler dikte etmeye çalışırsanız, Galatasaray'ın tepkisi çok değişik olur. Geçen maçta gördük, bunun devamı da gelecektir.





Sporcuların üzerindeki yük çok fazla. 90 dakika mücadele etmek hiç kolay değil. Bunların içinde politik eylemleri kesmek yöneticilerin işidir.