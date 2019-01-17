Futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci uğradığı silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybetti

Yerel bir medya kuruluşu, Gana'daki futbol liglerindeki yolsuzluğu araştıran bir grubun üyesi olan gazeteci Ahmet Hüseyin Suale'nin başkent Akra'da kimliği belirsiz motosikletli bir grup tarafından açılan ateş sonucunu yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Çarşamba gecesi saat 23.00'de Akra'nın Madina banliyösünde, gerçekleşen saldırıda Suale'nin bir kez göğsünden ve bir kez boynundan vurulduğu belirtildi.





Suale, Gana'nın profesyonel futbol liglerindeki yolsuzlukları araştıran ‘Tiger Eye' (Kaplan Gözü) isimli özel bir araştırma grubunun bir üyesiydi.





Daha önce aynı kurumun nakit para hediyeleriyle ilgili hazırladığı gizli rapor, ülke genelinde geniş yankı bulmuş ve Gana Futbol Federasyonu eski başkanının ömür boyu spor yöneticiliğinden men edilmesine giden yolu aralamıştı.





BBC Afrika, Tiger Eye'ı yöneten ve hakkında bazı tartışmaların olduğu gazeteci Anas Aremayaw'ın soruşturmaya dahil olmasıyla ortaya çıkan 2018'deki skandalla ilgili bir belgesel yapmıştı.





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