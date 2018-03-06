Futbolda dört oyuncu değişikliği geliyor

Futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, takımlara bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınmasına dair izni Zürih'te düzenlenen kongrede tartıştı.







IFAB, eleme maçlarının uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliği hakkını tanıyan yetkiyi verdi. Kuralın ilk olarak 2018 Dünya Kupası’nda uygulanması gündemde.





UEFA GELECEK SEZON UYGULAMAYA GEÇECEK





UEFA Başkanı Ceferin de 4.oyuncu değişikliğine destek veriyor. Şubat ayında Slovakya’da yapılan kongresinde aynı kuralı gündemine alan UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarış devam ettiği için bu sezon kuralı uygulamayacak. Gelecek sezon bu organizasyonlarda maçın uzaması durumunda 4. oyuncu değişikliğine gidilecek.





Bu kararın altında yatan sebep olarak, futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.



