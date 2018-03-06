Samanyolu Haber /Spor / Futbolda dört oyuncu değişikliği geliyor /06 Mart 2018 22:47

Futbolda dört oyuncu değişikliği geliyor

Futbolda önemli bir değişlik gündeme geldi. Oyuncu değişiklik hakkının 3'ten 4'e çıkarılması tartışıldı.

SHABER3.COM

Futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, takımlara bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınmasına dair izni Zürih'te düzenlenen kongrede tartıştı.

IFAB, eleme maçlarının uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliği hakkını tanıyan yetkiyi verdi. Kuralın ilk olarak 2018 Dünya Kupası’nda uygulanması gündemde.

UEFA GELECEK SEZON UYGULAMAYA GEÇECEK

UEFA Başkanı Ceferin de 4.oyuncu değişikliğine destek veriyor. Şubat ayında Slovakya’da yapılan kongresinde aynı kuralı gündemine alan UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarış devam ettiği için bu sezon kuralı uygulamayacak. Gelecek sezon bu organizasyonlarda maçın uzaması durumunda 4. oyuncu değişikliğine gidilecek.

Bu kararın altında yatan sebep olarak, futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.

İlk kez Almanya’da kullanıldı

Almanya Kupası'nda geçtiğimiz yıl Şubat ayında oynanan Arminia Bielefeld - Astoria Walldorf karşılaşmasında ilk kez bir maçta 4 oyuncu değişikliği yapıldı.
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