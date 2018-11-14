Futbolda büyük kıyım

Futbol sezonuna bütün takımlar umutlu başlangıç yapar. Hedefler vardır. Bu hedefler doğrultusunda transferler gerçekleşir. (Teknik direktör-futbolcu) Maraton start alır. Yol uzundur. Bazı takımlar hazır görünür, bazıları değil. Başarısızlıklar önce fazla önemsenmez, 3-4-5-6 hafta sonra gidişatta herhangi bir değişiklik olmazsa biletler kesilmeye başlanır. Tercihler daha çok teknik direktörler üzerine olur. Çünkü biz de teknik direktörü göndermek, futbolcuyu göndermekten kolaydır. Futbol takımı bir bütün olduğundan başkan ve yöneticiler kolay yolu seçerler. Süper Lig’de 12. haftayı geride bıraktık. Bu kısa zamanda 18 kulübün 8’inde teknik direktörlerin görevlerine son verildi.





Süper Kupa'yı kazandırdı ama...

Akhisar’ın başına gelen Saffet Susiç, F.Bahçe teknik direktörü Phillip Cocu ile beraber ligin iki yabancı çalıştırıcısından birisiydi. Susiç, Okan Buruk’un yerine takımın başına geçmişti. Sezon öncesi oynanan kupa finalinde Akhisar, G.Saray’ı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda yenmiş, böylece Saffet Susiç görevine kupayla başlamıştı. Boşnak teknik adam, Süper Lig’de ilk 5 maçta sıfır çekince hemen gönderildi. Yerine Cihat Arslan geldi. Susiç’in arkasından dört maçta dört galibiyetle başlayan sonraki 3 maçta ise puan alamayan Kasımpaşa, Kemal Özdeş’i gönderdi, Mustafa Denizli’yi getirdi. Erzurumspor 6. haftada Mehmet Altıparmak’ın yerine ‘Şifo’ lakaplı Mehmet Özdilek’e takımı emanet etti. Sivasspor’da Tamer Tuna’yla dikiş tutmadı. Kırmızı-Beyazlıların başında şimdi eski bir futbolcu olan Hakan Keleş var. Keleş, ilk maçında deplasmanda Beşiktaş galibiyetiyle tanışmıştı. Alanyaspor Mesut Bakkal’la sezona girerken, 11. haftada Bakkal’ı gönderip Sergen Yalçın’ı getirdi. Rizespor, bir alt ligden gelmiş ve takımı Süper Lig’e İbrahim Üzülmez çıkarmıştı. Üzülmez, yeni sezonda çabuk gönderilen hocalar arasına adını yazdırdı. Takımı Okan Buruk devraldı. Bugün itibarıyla Rize’nin F.Bahçe maçında aldığı 3-0’lık galibiyetten başka üç puanı yok ve ligde son sırada yer alıyor.





Phillip Cocu beklenenleri veremedi

Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra takımı Phillip Cocu’ya teslim etti. Ancak Hollandalı beklenenleri veremedi. Fenerbahçe tarihinde görmediği başarısızlıkla karşı karşıya kaldı ve 15. sıraya kadar geriledi (Şu an 13. sırada). Koç, Cocu’yu gönderme taraftarı değildi lakin mecbur kaldı. Takımın başına Erwin Koeman geçti. Koeman’la dikiş kısa sürede tuttu. Bu teknik adam için birkaç maç takımın başında olacak diyenler yanıldı. Rıza Çalımbay, Türk futbolu için bir değer. Çalımbay’ın futbolculuğu kadar teknik direktörlük hayatı da başarılıdır. Çalımbay da Konya’dan iki gün önce gönderildi. Gerekçe ise Rıza’nın söylediğine göre futbol dışı bir sebepmiş. Üzülüyoruz elbette ama futbolun içinde bunlar yıllardır var. Biraz sabır diyeceğim ama o sabır da ne yazık ki bizde yok. Bakalım kıyım listesine yarın daha kimler kimler girecek?