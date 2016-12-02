Futbolcuların hayatını kaybettiği kaza bile bile gelmiş...

İşte Chapecoense kazasındaki skandalın belgesiBolivya merkezli LaMia havayolu şirketine ait uçak, Santa Cruz kentinden Kolombiya'nın Medellin şehrine giderken yakıtı bittiği için düşmüştü. Kazanın ardından söz konusu havayolu şirketinin nasıl böyle bir ihmale imza atabileceğine dair tartışma başlamıştı.







Tartışmalar sürerken ortaya çıkan uçuş planı belgesi ise spekülasyonlara noktayı koydu.





Uçuş planına göre, 28 Kasım günü yerel saatle 22.13'te Bolivya'nın Santa Cruz kentinden havalanan uçağın, Medellin'e 4 saat 22 dakikada ulaşması öngörülüyordu.





Plandaki çarpıcı nokta ise uçağın toplam yakıtıyla ne kadar gidebileceğini gösteren bölümdü. Burada belirtilen süre de tam olarak 4 saat 22 dakikaydı. Bu detay, yakıt planlamasının ucu ucuna yapılarak büyük bir risk alındığını resmen ispatladı.





İşte Chapecoense kazasındaki skandalın belgesi





HAVALİMANI YETKİLİSİ ÖNCE KARŞI ÇIKTI AMA...





Planı inceleyen Bolivyalı hava trafik yetkilisi Celia Castedo'nun, böyle bir ihmale izin vermemek için havayolu şirketi yetkililerine karşı çıktığı ancak ısrarlı çabalarına rağmen başarılı olamadığı anlaşıldı.





LaMia havayolu şirketinin sevk (dispatch) birimi yetkilisi Alex Quispe'nin, yakıtın bu güzergâh için yetersiz olduğunu söyleyen Castedo'yu, "Yakıt bize göre uygun. Kaptan pilotumuz, sürenin yeteceğini, hatta planlanandan daha kısa sürede varacağımızı belirtti" diyerek ikna ettiği öğrenildi.









TÜYLER ÜRPERTEN İDDİA





Havalimanı yetkilisi Castedo'nun bu baskıya boyun eğme nedenine dair iddia ise skandalın boyutunu daha da büyütüyor.





Havayolu şirketi LaMia'nın büyük ortağı Gustavo Vargas Gamboa'nın, Bolivya sivil havacılık kurumu DGAC'nin üst düzey yetkililerinden Gustavo Vargas Villegas'ın babası olmasının, havalimanı yetkilisini uçuş planına onay vermeye itmiş olabileceği konuşuluyor.





LaMia'nın bir diğer ortağı ise düşen uçağın kaptan pilotu Miguel Quiroga. Pilotun, havayolu şirketinin masrafını kısmak için riskli bir yakıt miktarıyla yola çıktığı öne sürülüyor.





Bu gelişmelerin ardından Bolivya'da dün LaMia'nın uçuş izni süresiz olarak iptal edilirken, sivil havacılık kurumu DGAC ile havalimanlarını yöneten AASANA'nın tepe yöneticileri soruşturma boyunca açığa alındı.





Kazada, düşen uçağa binen LaMia'nın sevk yetkilisi Quispe ile kaptan pilot Quiroga da hayatını kaybetmişti. Medellin havalimanına yaklaşırken yakıtı azalan uçağın kaptan pilotunun, kuleye acil durum bildirimi yapmadığı için iniş önceliğini kaybettiği ve bu yüzden uçağın yakıtının bittiği öne sürülmüştü.