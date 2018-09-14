Samanyolu Haber /Spor / Futbolcular döviz kararnamesinden etkilenecek mi? /14 Eylül 2018 13:18

Futbolcular döviz kararnamesinden etkilenecek mi?

TL'yle iş sözleşmesi kimleri kapsıyor? Yabancı bakıcılar, pilotlar ve futbolcuların kararnameden etkilenip etkilenmeyeceğini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çizeceği sınır belirleyecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan, Dövizle yapılan sözleşmelerin otuz gün içinde TL’ye çevrilmesine ilişkin kararnamenin işçi işveren arasında imzalanan iş ve hizmet sözleşmelerini de kapsadığı belirtildi. Yabancı bakıcılar, pilotlar ve futbolcuların kararnameden etkilenip etkilenmeyeceğini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çizeceği sınır belirleyecek.

Hukukçular, kararname uyarınca dövizle yapılmış iş ve hizmet sözleşmelerinin bir ay içinde Türk Lirası’na çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketler, deniz ve hava yolları şirketleri, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde çalışan Türk vatandaşları döviz üzerinden ücret alabiliyor.

Bunların iş sözleşmesinde ücretler dövizle belirleniyor. Hukukçular, kararnamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na uygulamanın istisnalarını belirleme yetkisi verildiğine dikkat çekerek, bu yetki çerçevesinde sınırlama getirilmediği takdirde özellikle yabancı şirket ve kuruluşlarda çalışanların iş sözleşmelerinin değiştirilmesi gerekeceğini, bunun da Türk vatandaşları açısından mağduriyet yaratacağını belirtti. Yabancı bakıcılar, pilotlar ve futbolcuların kararnameden etkilenip etkilenmeyeceğini bakanlığın çizeceği sınır belirleyecek.

Kararname, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedellerin, otuz gün içinde Türk Lirası olarak yeniden tespit edilmesini öngörüyor.
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