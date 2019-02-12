Futbol Federasyonu Başkanı bahis mi oynatacak?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için yeniden ihaleye çıktı.Karar 48 saat içinde verilecek.





Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri için 4 firma teklif verdi.





SÜRPRİZ FİNAL: İNTELTEK TURKCELL VE DEMİRÖREN-SCİENTİFİC GAMES





AJANSSPOR'un haberine göre Teklifte son ikiye İnteltek-Turkcell Konsorsiyum ve Demirören-Scientific Games kaldı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, komisyon teklifleri değerlendirecek. İki firmadan biri 48 saat icinde İddaa ihalesini kazanacak.





Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Demirören ihaleyi kazanırsa, Futbol Federasyonu Başkanı bahis oynatıyor olacak.





İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.





Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle 10 Aralık'ta iptal etmişti.