Samanyolu Haber /Gündem / Futbol Federasyonu 1 Aralık'ta istifa etti' dediği AKP adayına 21 Ocak'a kadar maaş yatırmış /27 Şubat 2019 09:54

Futbol Federasyonu 1 Aralık'ta istifa etti' dediği AKP adayına 21 Ocak'a kadar maaş yatırmış

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı’nın yasal sürede görevinden istifa etmeden AK Parti'den aday olduğu ileri sürüldü. TFF, Baltacı'nın 1 Aralık 2018'de istifa ettiğini belirtti. Cumhuriyet'te yer alan haberde ise, "21 Ocak tarihine kadar Baltacı’ya TFF’den maaş yatırıldığı ortaya çıktı" iddiası ileri sürüldü.

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Cumhuriyet'te "AKP — TFF arasında yerel seçim ittifakı" başlığıyla yayımlanan haberde "CHP Çayeli İlçe Başkanlığı, Baltacı’nın adaylığına TFF Genel Sekreter Yardımcılığı görevi nedeniyle ‘devlet memuru’ statüsünde olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itiraz etti" aktarımında bulundu.


Ömer Şan imzalı haberde "CHP Çayeli İlçe Başkanı Hızır Kadıoğlu’nun imzasını taşıyan dilekçede yasa gereği 1 Aralık tarihine kadar istifa etmesi gereken Baltacı’nın görevini sürdürmeye devam ettiği, görevi nedeniyle ‘kamu kaynaklarını kendine uygun şekilde ve rakiplerine dezavantaj oluşturabilecek şekilde kullanma hakkı elinde olan bir görevde olduğu’ ve bunun da ‘seçimlerde adalet ilkesine aykırı’ olduğu kaydedildi" ifadesine yer verildi.
Haber şöyle devam etti:

"İtiraz başvurusu üzerine İlçe Seçim Kurulu, Mustafa Baltacı'nın durumu TFF'ye sordu. TFF'den 25 Şubat'ta gönderilen yazıda, '… Mustafa Baltacı Federasyonumuzda SGK'li genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmış olup 01 Aralık 2018 tarihinde Federasyonumuzdan istifa etmiştir' denildi. Gönderilen bu yazının ardından toplanan ilçe seçim kurulu, CHP'nin başvurusunun reddine karar verdi.

Ancak TFF'nin '1 Aralık'ta istifa etti' açıklamasına karşın 21 Ocak tarihine kadar Baltacı'ya ödeme yaptığı ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre; Aralık ayında TFF'den 15 bin 221 TL maaş alan Baltacı'nın 21 Ocak 2019 tarihinde 21 günlük çalışmasının karşılığı 13 bin 431 TL ödeme yapılarak işten ayrıldığı görülüyor."
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