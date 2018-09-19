Futbol endüstrisinin yeni gelir kapısı: Stadyuma otel açmak

Son olarak Fransız kulüp Le Havre'nin kendi stadyumuna otel açtığını duyurması, bu gelir kapısının futbol endüstrisine yerleşeceğine işaret ediyor.





Ajansspor'un haberine göre Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, kendi stadyumuna otel açtığını duyurdu. Açıklamada odaların locaların olduğu bölüme yapıldığı ve müşterilerin park, fitness, bar, restoran gibi hizmetlerden faydalanabileceği belirtildi.





Haberin devamında otelin gecelik fiyatlarının 120 ilâ 210 avro arasında değiştiği, maç günleri konaklamanın ise 490 avro olduğu; Le Havre'nin bu projeyle birlikte Ligue 2'ye stat kullanımı için ödediği yıllık 1 milyon avroyu çıkarmayı amaçladığı ileri sürüldü.





Öte yandan "stadyuma otel açılması" fikri kulüpler için kaynak yaratmak, kâr elde etmek ve futbol endüstrisinde yarışabilmek için "cazip" bir hale gelirken, bu durum halihazırda içerisinde otel bulunan stadyumlara yenilerinin eklenme sürecini de hızlandıracak.



