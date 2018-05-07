Furkan Vakfı'na 10 ilde operasyon: 23 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, vakfın il yöneticileri ile mali işleri yöneten sorumlular oldukları öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı.30 Ocak'ta Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda vakfın yönetiminde adı geçen isimler gözaltına alınmışlardı. Aynı kişilerin bu sabah ikinci kez gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı. Bu isimler 30 Ocak'tan itibaren 10 gün Adana emniyetinde gözaltında tutulduktan sonra 8 Şubatta çıkarıldıkları ilk duruşmada delil yetersizliğinden serbest bırakılmışlardı. 30 Ocak'ta yapılan operasyonda evler ve vakıf binası temiz çıkmış, hiç bir suç unsuru bulunamamıştı.Öte yandan, operasyonu sosyal medyada duyuran mağdurlardan Semra Akbay adına atılan tweette, sabah 5.30 sıralarında evlerine yapılan operasyon sırasında sabah namazı için serili seccadeye botlarla basıldığı ve hiçbir açıklama yapılmadan eşinin gözaltına alındığı ifadeleri dikkat çekti.