Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı'na 10 ilde operasyon: 23 gözaltı /07 Mayıs 2018 11:07

Furkan Vakfı'na 10 ilde operasyon: 23 gözaltı

Adana merkezli 10 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, vakfın il yöneticileri ile mali işleri yöneten sorumlular oldukları öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı.

30 Ocak'ta Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda vakfın yönetiminde adı geçen isimler gözaltına alınmışlardı. Aynı kişilerin bu sabah ikinci kez gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı. Bu isimler 30 Ocak'tan itibaren 10 gün Adana emniyetinde gözaltında tutulduktan sonra 8 Şubatta çıkarıldıkları ilk duruşmada delil yetersizliğinden serbest bırakılmışlardı. 30 Ocak'ta yapılan operasyonda evler ve vakıf binası temiz çıkmış, hiç bir suç unsuru bulunamamıştı.

Öte yandan, operasyonu sosyal medyada duyuran mağdurlardan Semra Akbay adına atılan tweette, sabah 5.30 sıralarında evlerine yapılan operasyon sırasında sabah namazı için serili seccadeye botlarla basıldığı ve hiçbir açıklama yapılmadan eşinin gözaltına alındığı ifadeleri dikkat çekti.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Furkan Vakfı'na 10 ilde operasyon: 23 gözaltı Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:52