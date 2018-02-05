Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı'na üyelerin evleri temsilcilik diye mühürlendi /05 Şubat 2018 10:19

Furkan Vakfı'na üyelerin evleri temsilcilik diye mühürlendi

Furkan Vakfı'na yönelik geçen hafta başlatılan operasyonlardan sonra skandal bir olay daha yaşandı.

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Furkan Vakfı'na üye olan vatandaşların kaldıkları evlere temsilcilik olduğu gerekçesiyle baskınlar yapıldı. Daha sonra bu evlere mühür vuran polis üyeleri dışarda bıraktı.

Acil ihtiyaçlarını alıp çıkmaları gerektiği ve evi mühürleyecekleri söylendi. Apar topar dışarı çıkartılarak evleri mühürlendi. Yapılan bu haksız uygulama bu kadar da olmaz dedirtti.

Gözaltında tutulan diğer kişilerin evlerine gidileceği de gelen memurların ifadesi arasında yer alıyor.

Hukuksuz uygulamaya tepki göteren Furkan Vakfı gönüllüsü, polislere tepki gösterdiğini ‘Ben kadın halimle sokakta ne yaparım. Çadır mı kurayım’ diye sorduğunu anlattı.

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