Furkan Vakfı'na operasyonda gözaltı sayısı yükseliyor

Adana, Elazığ ve Niğde'de 30 Ocak'ta düzenlenen operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.





Yakalanan 2 zanlıdan biri olan Cemal K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında otomobilinin şüphe üzerine durdurulup, bagajında vakfa ait dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası, telefon, 38 CD, bin dergi, 850 dergi eki, 18 kitap ve 30 afiş ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.





Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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