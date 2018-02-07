Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı'na operasyonda gözaltı sayısı yükseliyor /07 Şubat 2018 09:27

Furkan Vakfı'na operasyonda gözaltı sayısı yükseliyor

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

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Adana, Elazığ ve Niğde'de 30 Ocak'ta düzenlenen operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

Yakalanan 2 zanlıdan biri olan Cemal K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında otomobilinin şüphe üzerine durdurulup, bagajında vakfa ait dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası, telefon, 38 CD, bin dergi, 850 dergi eki, 18 kitap ve 30 afiş ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU ?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü' iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 26 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.
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