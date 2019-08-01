Samanyolu Haber /Gündem / Führer ve Reis arasında şaşırtıcı benzerlikler /01 Ağustos 2019 13:45

Führer ve Reis arasında şaşırtıcı benzerlikler

Erkan Tufan You Tube kanalında Türkiye'de yaşanan olayları tarihte yaşananlarla kıyasladı.

SHABER3.COM

1939 Almanya'sı ile 2019 Türkiye'si arasında ciddi benzerlikler var... Erkan Tufan You Tube kanalında 'Mercek' programında Führer ve Reis arasındaki şaşırtıcı benzerlikleri analiz etti... 


Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiler her ikisi de 

İktidara gelmeden önce hapis yatmışlardı. 

Führer ve Reis öncesi Almanya ve Türkiye oy aldığı kesimin ezilmişlik duygularını sömürdüler. Her ikisi de hayal pazarlamışlardı. Reis de büyük osmanlı hayalleri pazarladı.  

Kendileri için tasarlanmış bir rejim kurdular. Her ikisi de güçlü bir hitabete sahipti. Her ikisi de basın özgürlüğüne inanmıyorlardı. Aynı yalanı binlerce kere söyleyerek halkı ikna ediyorlardı. 

Sembolik miktarda muhalif medyaya müsaade etti .Halkı gerçeklikten tamamen koparmışlardı .Her ikisi de muhalif kesimi şeytanlaştırmışlardı. Yaşanan tam bir cadı avıydı, binin üstünde bebek anneleri ile hapishanelere tıkıldı. 

Führer’in de Reis’in de paramiliter güçleri vardı ne polis teşkilatına ne de TSK’ya güvenmiyordu. 

Her ikisi de yargıyı kendilerine bağlamıştı. Her ikisi de ‘yerli ve milli’ kavramlarını öne çıkartı. 

Ortak slogan: “tek halk, tek millet, tek lider” ‘ein volk, ein reich, ein fuhrer’ ‘tek halk, tek millet, tek lider’ 

Kendilerini milli iradenin sembolü olarak gördüler allah tarafından özel gönderildiklerine inanıyorlardı. 

Rejimin sembolü aynıydı, otobanlar, duble yollar her ikisi de kendi gençliklerini yetiştirdiler. 

Her ikisi de üç çocuk istedi sosyal yardımlar ile halkı kendilerine bağladılar. 

İkisinin de iç ve dış düşmanlara ihtiyaçları vardı kurdukları rejimin ilelebet süreceğini zannediyorlardı, pervasızca suç işlediler. 

Führer’in de ona inanan halkın da sonu korkunç oldu seslerini çıkarmadıkları gibi alkışlamışlardı bile Reis’ten “münakaşam” adlı kitap yazmasını bekliyorum tememnim bu süreç demokratik bir bilinç ile atlatılabilsin 
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