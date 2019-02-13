Samanyolu Haber /Gündem / Fuel Oil'e zam geliyor /13 Şubat 2019 19:42

Fuel Oil'e zam geliyor

EPGİS, Fuel Oil ve Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’e bu geceden itibaren zam yapılacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, kalorifer yakıtı, Fuel Oil ve Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’e bu geceden itibaren zam yapılacağını duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kalorifer yakıtı, Fuel Oil ve Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de fiyat artışına gidileceğini duyurdu.

Bu gece yarısından itibaren, kalorifer yakıtı fiyatına 9 kuruş, Fuel Oil'e 13 kuruş, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil fiyatına da 12 kuruş zam yansıyacak.
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