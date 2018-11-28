FT'nin Fransa'daki protestolara yorumu: Fransızlar dirgenlerini Macron'a doğrulttu









"Fransızlar, dirgenlerini Macron'a doğrulttu" başlıklı makalede "çok sayıda Fransız'ın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reform programının zenginleri kayırdığını düşündüğü" vurgulanıyor.





Sarı yelekliler hareketinin, Ocak ayından itibaren gelecek vergilerle petrolün litre fiyatının 2,9 euro cent, dizelin litre fiyatının ise 6,5 euro cent artırılması kararıyla harekete geçtiğini belirtiyor.





Bir önceki hükümetin 2015'te karbon salımını azaltmak için yakıtta bir otomatik artış sistemi getirdiğini söyleyen Financial Times, Macron döneminde özellikle dizeldeki artışın iyice hızlandığını vurguluyor.





Sarı yelekllilerin Cumartesi günü Paris'in en meşhur caddelerinden Champs Elysess'te yaptığı eyleme polis müdahalesi sonrası, çatışma çıktı.



Dizel araçların daha az karbon ürettiği gerekçesiyle, dizel yakıttan uzun süre daha az vergi alındığını söyleyen gazete, sürücülerin dizele geçmeye teşvik edildiklerini düşündüğünü ve bunun "son yıllarda Avrupa genelinde yapılan en büyük kamu politikası hatalarından biri olduğunu" söylüyor.





Dizel araçların daha az karbon ürettiği gerekçesiyle, dizel yakıttan uzun süre daha az vergi alındığını söyleyen gazete, sürücülerin dizele geçmeye teşvik edildiklerini düşündüğünü ve bunun "son yıllarda Avrupa genelinde yapılan en büyük kamu politikası hatalarından biri olduğunu" söylüyor.









