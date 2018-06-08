Samanyolu Haber /Ekonomi / FT: Merkez Bankası başkanı doları düşürmek için Londra'ya gitti /08 Haziran 2018 09:27

FT: Merkez Bankası başkanı doları düşürmek için Londra'ya gitti

Financial Times (FT), TCMB'nin faizleri beklentinin üzerinde artırdığına dair yazı yayımladı. "Türkiye'nin seçim öncesi faizleri artırmasının ardından Lira değer kazandı" başlıklı yazıda, faizleri seçimler öncesi beklentilerin de üzerinde arttırmasının, para politikasına siyasi müdahale kaygılarını azaltacağına dair görüşe yer verildi.

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BBC Türkçe'nin aktardığına göre FT,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 17,75'e çekmesinden sonra Lira'nın yüzde iki değer kazandığını aktardı ve "Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimlerle görev süresini uzatmaya çalışırken, faiz artırımının TL'nin istikrarını sağlamaya yeterli olacağını umuyor" diyor.

"Yatırımcıların, yıllık yüzde 12.5'a çıkan enflasyon oranının düşürülmesi ve liradaki değer kaybının durdurulması için faiz artırımını beklediğini" söyleyen Financial Times, "ancak bazıları, Erdoğan'ın yüksek faiz oranlarına karşı yaptığı konuşmaların ardından Merkez Bankası'nın bağımsızlığından şüphe ediyordu" ifadesine yer verdi.

'CESUR VE BEKLENMEDİK BİR HAMLE'

Haberde görüşlerine yer verilen Fidelity adlı yatırım kuruluşundan Portföy Yöneticisi Paul Greer da faiz artırımını 'cesur ve beklenmedik bir hamle' olarak niteledi ve "Türkiye'nin önünde hala sorunlar var ve birkaç cephede birden derin yapısal reformlar gerekiyor. Ancak bu hamle, Türkiye'nin duruma hâkim olduğu konusunda yatırımcılara yeniden güven verme anlamında önemli bir mesafe kat edecek" diyor.

Haberde devamla şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye iki haneli enflasyon ve büyük cari açıkla boğuşuyor. Doların değer kazanması, kalkınmakta olan ülkeler bakıştaki değişiklik ve iç politika TL'nin üzerinde baskı kurdu. Yatırımcıların hükümetin enflasyonu arttıracak harcama vaatleri ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde daha büyük bir rol oynayacağını söylemesinin ardından, TL geçen ay serbest düşüşe geçmişti. Merkez Bankası 24 Mayıs'taki acil toplantısının ardından faiz arttırdı. Ancak yatırımcılar bunun çok geç kalmış bir adım olduğu uyarısında bulundu."

'ÇETİNKAYA, DOLARI YATIŞTIRMAK İÇİN LONDRA'YA GİTTİ'

FT o zamandan bu yana para politikası yetkililerinin güvenilirliklerini yeniden kazanmaya çalıştığını, Merkez Bankası'nın ikili faiz oranı sisteminden vazgeçtiğini, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da yatırımcıları yatıştırmak için Londra'ya gittiğini belirtiyor.

Financial Times, uzmanların geçen yılki 7,4'lük büyümenin oluşturduğu ekonominin fazla ısındığı kaygılarının ardından, bir yeniden uyum dönemine ihtiyacı olduğunu söylediğini de aktardı. Gazeteye konuşan Capitel Economics'ten Jason Tuvey de "Şu anda önemli olan bu ihtiyatlı politikanın seçimlerin ötesinde sürüp sürmeyeceği" diyor.

BBC Türkçe
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