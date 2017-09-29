FT: Erdoğan ve Neo-İslamcı danışmanları Türkiye'nin gücünü olduğundan fazla sandı

Financial Times: Erdoğan ve danışmanları, Türkiye'nin gücünü fazla sandı





FT Dış Haberler Editörü David Gardner, "Erdoğan Kürtlere odaklanıyor" başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'neo-İslamist' partisi AKP'nin, Arap ülkelerinde isyanların başladığı 2011 yılında İslam'la demokrasinin bir arada var olabileceğinin modeli gibi görüldüğünü fakat günümüzde böyle bir şeyi hayal etmenin bile zor olduğunu yazdı.







"Erdoğan'ın Şam'da namaz kılma hayali vardı"





BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Türkiye'nin bir dönem hüküm sürdüğü Orta Doğu'daki etkisinin, Osmanlı'nın emperyal tarihi nedeniyle her zaman kısıtlı kalacağını belirten Gardner, makalesinde şunları yazdı:





"Türkiye'nin Batılı müttefikleri, ABD ve AB, zor zamanlarda Ankara'yı Orta Doğu'da güvenilir bir pusula olarak gördü. Ama artık o pusula kontrolsüz bir şekilde dönüp duruyor. Türkiye hem komşularıyla hem de Batı'yla kötü ilişkiler içinde, tarihi rakipleri olan Rusya ve İran'a bağımlığa sürükleniyor. Erdoğan'ın Şam'da namaz kılma hayali vardı. 2011'de 'Arap Baharı' sırasında Tunus, Mısır ve Libya'da bir 'rock star' turuna çıkan Erdoğan, İslam dünyasında Müslüman Kardeşler'e güveniyordu. Fakat 2013'te rüzgar değişti. Mısır'da geniş destek alan bir darbe Müslüman Kardeşler'i iktidardan indirdi, Tunus'ta İslamcılar koalisyon hükümetinden ayrıldı, Libya ise kabile savaşları ve cihatla bölündü. Obama hükümeti de Suriye'de Esad'ı bombalamamaya karar verdi ve Türkiye'nin desteklediği Sünni İslamcı isyan güç kaybetmeye başladı.





Erdoğan ve Neo-İslamcı danışmanları Türkiye'nin gücünü olduğundan daha fazla sanmışlardı. Orta Doğu girdabına kapılan Türkiye, sınırında ve içinde şiddet olaylarıyla karşılaştı. Bir dönem geniş çaplı bölgesel hedefleri ve politikaları olan Türkiye'nin dış siyaseti yalnızca sınırındaki Kürt milislerin daha fazla toprak kazanmasının önüne geçmeye indirgendi. Türkiye bu durumdan o kadar rahatsızdı ki, devletin ajansı (Anadolu Ajansı) Suriye'de Kürtlerin kontrolünde bulunan topraklardaki Amerikan üslerinin yerlerini yayınladı. Bölgede son olarak Suudi Arabistan ile Türkiye'nin son ideolojik ruh eşi Katar arasında kriz çıktı. Bu da Sünni dünyanın lideri olmak isteyen Erdoğan'ın önünde bir engel. Bu kriz Türkiye'nin zayıf noktalarını artırabilir. Suriye'de ise El Kaide'nin eski şubesinin oluşturduğu Heyet Tahrir El Şam, Türkiye'nin desteklediği Ahrar el-Şam örgütünü zorla ele geçirdi. Yeterince kaygı verici olan bu gelişme Türkiye'nin bölgedeki rakiplerinin manipüle etmek istemesi durumunda Türkiye için ciddi bir bela olabilir."