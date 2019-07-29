Samanyolu Haber /Gündem / FT: Avrupa Komisyonu beş ülkenin finansal piyasa erişim hakkını geri alacak /29 Temmuz 2019 14:56

FT: Avrupa Komisyonu beş ülkenin finansal piyasa erişim hakkını geri alacak

Avrupa Komisyonu, beş ülkenin Avrupa Birliği (AB) finansal piyasalarının bazı kısımlarına erişimlerini kısıtlamaya hazırlanıyor.

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The Financial Times’da yer alan habere göre, karar kapsamında Komisyon, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada ve Singapur’un bazı piyasa erişim haklarını ‘tarihte ilk kez’ geri alacak. Kararın Brexit sonrası Birleşik Krallık ekonomisine de zarar verme potansiyeli olduğu belirtiliyor.

Habere göre AB, söz konusu beş ülkenin kredi derecelendirme kurumlarını AB ile aynı titizlik düzeyinde yönetememesi sebebiyle finansal piyasalara erişim haklarının alınmasına karar verdi.

Avrupa Komisyonu mevcut düzenlemeleriyle, ‘denklik’ sistemi kapsamında AB üyesi olmayan banka, yatırım şirketleri, takas kurumları ve kredi derecelendirme kurumlarına, kurallarının AB ile paralel olması şartıyla AB finansal piyasalarına erişim hakkı tanıyor.

Denklik hükümleri aracılığıyla AB’nin mali otoriteleri AB dışından Avrupalı müşterilere hizmet verebilen ticaret platformlarının, işlemcilerin ve diğer şirketlerin sıkı bir düzenleme ve denetim altında çalışmasını sağlıyor.

Denklik düzenlemesi Standard & Poor’s ve Moody’s gibi şirketlerin Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerin kredi notlarını hassas dönemlerde düşürerek borç krizini daha da derinleştirmesinden duyduğu hayal kırıklığına bağlı olarak yürürlüğe girmişti. Mevcut yasalar bu gibi kredi notu kararlarının ne zaman yayınlanabileceğini kısıtlıyor.

Brexit sonrası Britanya da kurallara tabi olacak
Söz konusu kararın onaylanması durumunda ilk kez ülkelerin finans piyasalarına erişim haklarının geri alınacağı belirtilirken, Birleşik Krallık’ın da AB’den ayrılmasının ardından bölgedeki müşterilerine hizmet vermeye devam etmek için Komisyon’a başvurması gerekecek.
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