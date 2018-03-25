Samanyolu Haber /Dünya / Fransız işadamı, Sarkozy’nin nasıl Libya’dan para aldığını anlattı /25 Mart 2018 00:16

Fransız işadamı, Sarkozy’nin nasıl Libya’dan para aldığını anlattı

Libya’dan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye 5 milyon euro getirdiğini söyleyen Lübnan asıllı işadamı Ziad Takieddine, Sarkozy’yle gerçekleştirdiği görüşmenin yeni ayrıntılarını paylaştı.

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France Info’nun haberine göre, Sarkozy’nin Takieddine ile görüştüğü iddia edilen tarihlerde yurtdışına iş ziyaretlerinde bulunduğu, bu yüzden kimseyle görüşmediği açıklamasını değerlendiren işadamı, “O oradaydı ve ben onunla görüştüm. O, bavulu aldı, bir kenara koydu, hatta parayı saymak istedi” dedi.
Haklı olduğunu ispatlamak için işadamı, görüşmenin gerçekleştiği mekanı, yani Sarkozy’nin o dönemde görev yaptığı dışişleri bakanlık binasındaki çalışma dairesini de tarif etmeye hazır olduğunu belirten Takieddine, “O yalancı. Onunla dairesinde görüştüm, iki kez. Onunla Libya’da da bir kez görüştüm. Ardından (seçim karargahı başkanı Claude) Guean huzurunda ikinci kez görüştüm. Görüşmeler sırasında orada olan şahitler de var” ifadelerini kullandı.
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