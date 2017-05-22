Fransız gazeteci 12 gündür tek kişilik hücrede tutuluyor

Batman’da gözaltına alınan Gazeteci Mathias Depardon, 12 gündür geri gönderme merkezinde tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Hakkında sınır dışı edilme kararı bulunan Mathias Depardon’un avukatı Emine Şeker kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. “Herkes ‘Bilmiyoruz ve bekliyoruz’ diyor. Neyi beklediklerini bilmiyorum” diyen Şeker, “Bir karar varsa onun uygulanması, Mathias’ın geri gönderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.





Şeker: Mathias’ın durumu kötü





Fransız Gazeteci ve Belgesel Fotoğrafçısı Mathias Depardon 8 Mayıs’ta fotoğraf çekmek için gittiği Hasankeyf’te gözaltına alındı. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Depardon, sınır dışı edilme kararına karşın 11 Mayıs’tan bu yana Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde tutuluyor.





Depardon’un hâlâ geri gönderme merkezinde tutulduğunu söyleyen Avukat Emine Şeker





Fransız gazeteci ile en son bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Şeker, “





“Mathias, geri gönderme merkezinde tek kişilik odada tutuluyor. Hiçbir şekilde dışarı ile iletişimi yok. Kitaplarını bile ben kendim alıp götürmüştüm en son. Vejeteryan olmasına rağmen buna uygun yemekler verilmiyor. Durumu kötü yani. O, ‘Bir an önce çıkmak istiyorum, hiç iyi değilim. Gitmek istiyorum’ diyor” ifadelerini kullandı.









"Yarın Ankara’ya gideceğim"





Yaptıkları başvurulardan hiçbir sonuç alamadıklarını söyleyen Şeker duruma isyan etti: “Herkes ‘bilmiyoruz ve bekliyoruz’ diyor. Neyi beklediklerini bilmiyorum. Ama herkes bir şeyler bekliyor, hiçbir fikrim yok. Gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı ama hiçbir bilgi alamıyorum. Mathias’ın akıbeti ile ilgili hiçbir bilgi vermiyorlar. ‘Bilmiyoruz, genel müdürlükten onay bekliyoruz’ diyorlar. Genel müdürlüğe ulaşıyoruz orada da ‘Bazı yazışmalara cevap bekliyoruz’ diyorlar. Yani sınır dışı edilme kararı varsa, bunu niye uygulamıyorlar, neyi bekliyorlar, bunun yanıtını alamıyoruz.”





Avukat Şeker, Depardon’un durumuna ilişkin bilgi alabilmek için yarın Ankara’ya gideceğini de sözlerine ekledi.





"Depardon iki haftadır tek bir odada tutuluyor"





11 Mayıs’tan beri geri gönderme merkezinde tutulan Depardon’un durumunu gazetemize değerlendiren Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu,





“Gazeteci Mathias Depardon, National Geographic için fotoğraf çekmeye gittiği Hasankeyf’te 8 Mayıs’ta gözaltına alındı; 30 saat sonra emniyetçe göç idaresi yetkililerine teslim edildi. Gazeteci, iki haftadır tek bir odada tutuluyor; tek bir yetkili durumuyla ilgili bir açıklama yapmış değil!” dedi.





“Ne olursa olsun, gazetecilerin bilgi verilmeden haftalarca alıkonulması kabul edilemez” diyen Önderoğlu, “RSF, National Geographic, LeMonde, LeFigaro, Libération, Paris Match gibi 22 medya organının da imzasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Depardon’un özgür bırakılması için mektup gönderdi; girişimlerini de sürdürüyor” dedi.





Yabancı gazeteciler artık daha fazla sorun yaşıyor





Son dönemlerde Türkiye’de çalışan yabancı gazetecilerin yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Önderoğlu, “İster basın kartından, ister oturum izninden, isterseniz de güvenliğe dair gerekçelerle olsun, Türkiye’de görev yapan yabancı gazetecilerin karşılaştıkları sorunlarda gözle görülür bir artış var” ifadelerini kullandı.