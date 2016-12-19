Samanyolu Haber /Ekonomi / Fransız finans kuruluşundan Türkiye ekonomisiyle ilgili karamsar tablo /19 Aralık 2016 13:49

Fransız finans kuruluşundan Türkiye ekonomisiyle ilgili karamsar tablo

Fransız finans kuruluşu Credit Agricole, yılsonu dolar tahminini 3.60 TL olarak açıklarken, büyüme tahminini yüzde 2.5'ten yüzde 1.5'e düşürdü.

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Fransız finans kuruluşundan Türkiye ekonomisiyle ilgili karamsar tablo

Credit Agricole Türkiye’nin 2017 yıl sonu dolar/TL beklentisini 3.60 olarak açıkladı. BloombergHT’nin haberine göre, Türkiye’nin 2016 büyüme tahminini %2.7’den %1.4’e düşüren banka 2017 yılı büyüme tahminini %2.5’ten %1.5’e indirirken 2018 büyüme tahminini de %1.5 olarak açıkladı.

Açıklamada büyümenin düşük seviyelerde kalınacağı belirtilirken TL’de de kademeli düşüş beklendiği ifade edildi. Banka 2017 yıl sonu dolar/TL tahminini 3.60 olarak açıklarken Mart ayı için dolar tahmini ise 3.65. Banka TL’nin daha fazla değer kaybetme riski olduğuna da dikkat çekti.

Raporda ayrıca TCMB’nin yarın piyasaları hayal kırıklığına uğratabilecğeini, bu durumun sermaye çıkışına neden olabileceğini söyledi.
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