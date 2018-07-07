Fransız denizcilik devi İran'dan çekiliyor

Dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran'dan çekilme kararı aldı.





Fransız denizcilik devi CMA CGM'nin CEO'su Rodolphe Saade, Aix-en-Provence Ekonomi Buluşmaları toplantısında, "Trump yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları sebebiyle" İran piyasasından çekilme kararı aldıkları açıklamasını yaptı.





Total, Airbus, ATR, Peugeot, Renault, BNP Paribas gibi Fransız şirketleri de, ABD yaptırımlarıyla birlikte İran piyasasından çekilme ya da yatırımlarını erteleme kararı aldıklarını duyurmuşlardı.





CMA CGM, 500 civarında konteyner gemisiyle yıllık 19 milyon TEU civarı taşımayla dünyada en fazla yük taşıyan konteyner hat işletmecileri arasında yer alıyor.