Samanyolu Haber /Gündem / Fransız bilim insanları: Hitler'in ölüm tarihi ve nedeni doğrulandı /21 Mayıs 2018 13:50

Fransız bilim insanları: Hitler'in ölüm tarihi ve nedeni doğrulandı

Rus Devlet Arşivi'ndeki kalıntıları inceleyen Fransız bilim adamları, mevcut delillerin Hitler'in 1945'te siyanür alıp başına bir kurşun sıkarak öldüğü söylentilerini doğruladığını belirtti.

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Fransız bilim insanları, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in 1945'te öldüğünü kesin olarak kanıtladıklarını ileri sürdü.

"European Journal of Internal Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, mevcut delillerin, Hitler'in siyanür alıp başına bir kurşun sıkarak öldüğü söylentilerini doğruladığı iddia edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da 2000'de sergilenen Hitler'in üstünde dişlerin de bulunduğu çene kemiğini inceleyen araştırmacılar, elde edilen verilerin Nazi liderinin Berlin düşmeden birkaç gün önce 30 Nisan 1945'te öldüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Kalıntılar daha önce de incelenmiş ancak parça alınmasına izin verilmemişti. Bu kez, araştırmacıların kalıntılardan aldıkları parçaları elektron mikroskobunda incelemesine olanak tanındı.

İncelemeler, Hitler'in olduğu kanıtlanan dişlerde beyaz tartar bulunduğunu ve vejetaryen olduğu için et lifi izine rastlanmadığını ortaya çıkardı. Dişlerde barut artığı izine de rastlanmadı. Bu da Hitler'in tabancasını ağzına sokarak kendini vurduğu iddialarını çürütüyor. Çalışmada, aynı zamanda, Hitler'in takma dişleri üzerinde, siyanür ve diş metalleri arasındaki kimyasal reaksiyonun göstergesi olarak mavi kalıntılar bulundu.

Araştırmacılar, Hitler'in Moskova'daki Devlet Arşivleri'nde saklanan kafatası parçasını da inceledi ve kafatası parçasının sol tarafındaki deliğe bir kurşunun neden olduğuna işaret etti. Tarihçiler, Hitler'in, Rus askerler Berlin'e girmek üzereyken yeraltı sığınağında kısa süre önce evlendiği Eva Braun ile intihar ettiğine inanıyor.

Hitler'in cesedinin sığınak yakınlarında Nazi subayları tarafından yakıldığı, diş ve kafatası parçaları gibi kalıntıların ise daha sonra Ruslar tarafından ele geçirilerek Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in emriyle Moskova'ya götürüldüğü ileri sürülüyor. Ölümünün ardından Hitler'in kaçtığına ve hala hayatta olduğuna dair birçok komplo teorisi ortaya atılmıştı.
'AYIN KARANLIK TARAFINDA GİZLİ BİR ÜSTE DEĞİL'

Konuyla ilgili AFP'ye açıklamalarda bulunan bilim insanı Philippe Charlier, Hitler'le ilgili üretilen çok sayıda komplo teorisine değinerek "Hitler hakkındaki bütün komplo teorilerini durdurabiliriz. Hitler bir denizaltı ile Arjantin'e kaçmadı, Antarktika'da veya ayın karanlık tarafında gizli bir üste değil" ifadelerini kullandı.
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