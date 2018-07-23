Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'nın Yusuf Yerkel'i yüzünden İçişleri Bakanı ifade verdi /23 Temmuz 2018 15:16

Fransa'nın Yusuf Yerkel'i yüzünden İçişleri Bakanı ifade verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu döven korumasının işine son verilmesinin ardından İçişleri Bakanı Gerard Collomb parlamentoda ifade verdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu dövdüğüne ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla ülkede yaşanan skandalın ardından İçişleri Bakanı Gerard Collomb bugün parlamento komisyonunda ifade verdi.

Le Monde gazetesinin internet sitesinde geçen hafta yayınlanan ve Benalla'nın, gösteriler sırasında sivil bir görevli olmasına karşın polis kaskı takarak bir protestocuyu dövdüğü anları gösteren görüntülerden 2 Mayıs itibarıyla haberi olduğunu belirten Collomb, konuyla ilgili olarak kendisinin savcıları bilgilendirmediğini söyledi.

Collomb, bakanlık çalışanlarının görüntüleri kendisine izlettiğini belirtirken, "(Çalışanlar) polise haber verdiklerini ve Cumhurbaşkanı'nın kabinesine uyarı yapıldığını söylediler ki doğru olan buydu, çünkü idari ya da hukuki olarak alınacak gerekli önlemlerin hiyerarşinin tepesinde olması uygun olacaktır" ifadesini kullandı.

Görüntülerin Le Monde'da yayınlanmasına kadar konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Macron'a herhangi bir şey söylemediğini kaydeden İçişleri Bakanı, Benalla'nın o gün güvenlik önlemlerine sadece bir gözlemci olarak katılması gerektiğini ve gösterilere müdahil olmaması için bir polis memuru eşliğinde orada bulunduğunu belirtti.
Muhalefet baskıyı arttırıyor

Muhalefetin, Macron hükümeti üzerinde baskıyı arttırdığı skandalla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinde bulunan Collomb'a istifa etme çağrıları yapılıyor. Ayrıca hükümet skandalı örtbas etmekle suçlanıyor.

Geçen hafta Cuma günü gözaltına alınan Benalla hakkında dün de "şiddet uygulamak", "polis görevine müdahil olmak", polis memuru kimliğine bürünerek "yetki gasbında bulunmak" ve yasadışı bir şekilde "polis güvenlik kayıtlarına erişim" suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatıldı.

Macron'un partisinde güvenli görevlisi olan Vincent Crase ve güvenlik kayıtlarını sızdıran üç polis memuru hakkında da resmi soruşturma eş zamanlı olarak başlatıldı.

Collomb'un parlamento komisyonunda verdiği ifadenin ardından bugün TSİ 15.00'te Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech milletvekillerinin karşısına çıkacak.
Macron hâlâ sessiz

Cumhurbaşkanı Macron, skandalla ilgili olarak kamuoyuna şu ana kadar bir açıklamada bulunmadı. Ülkesinin Dünya Kupası'nı kazanmasına karşın anketlerde halk desteği yüzde 39'lara kadar gerileyen Macron üzerinde konuya müdahele etmesi konusunda baskılar artıyor.

Le Monde gazetesinin eriştiği diğer bilgilere göre, açığa alınmasına rağmen Benalla'ya bu ay sadece Elysee Sarayı'nda çalışanlarının yararlanabildiği lüks bir konut, araç ve özel sürücü tahsis edildi.

Benalla, Macron’un 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Macron’un kazanmasının ardından da görevine Elysee Sarayı'nda devam etti. Benalla Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde de görev yapmış ancak "yanlış tutumu" nedeniyle açığa alınmıştı.
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