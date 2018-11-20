Fransa'nın önceliği 'Renault'yu kurtarmak'

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, dün Japonya’da tutuklanan Renault Başkanı Carlos Ghosn’un yerine yeni bir ismin getirilmesi için şirkete çağrı yaptı.





Ellerinde bir kanıt olmadığı için Ghosn’un görevden alınmasını şirketten resmi olarak talep etmediklerini belirten Le Maire, ancak Ghosn’un Renault’yu yönetecek bir konumda bulunmadığını dile getirdi.





Otomotiv endüstrisinin önde gelen yöneticilerin olarak bilinen Carlos Ghosn, Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının başındaki isim. Dün Japonya’da Renault’nun ortağı Nissan’daki görevinden elde ettiği geliri düşük göstererek vergi yasalarını ihlal ettiği ve şirket parasını kişisel olarak kullandığı suçlamasıyla tutuklandı.



