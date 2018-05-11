Fransa'dan YÖK'e yalanlama... 200 yıldır Türkçe öğretiyoruz....

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye üniversitelerinde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinin yarısını kapatma kararına gerekçe olarak "Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkoloji bölümünün bulunmamasını" gösterdi. Ancak konunun Fransa'daki uzmanları YÖK'ün gerekçesinin doğruyu yansıtmadığını söylüyor.





Fransa'da Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkoloji eğitimi veren iki üniversite bulunuyor. Bunlardan ilki Paris-Sorbonne Üniversitesi'ne bağlı olan Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü (INALCO). Diğeri ise Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki Türk Etüdleri bölümü. Her iki bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve devlet diploması veriliyor. Osmanlıca dersleri de mevcut. Fransa'da ayrıca, bölüm seviyesinde olmasa da birçok üniversitede Türkçe, Türk edebiyatı, tarihi, siyaseti ve coğrafyası dersleri verilmekte.





1795'ten bu yana Türkçe öğretiyor





INALCO, Fransa'nın yabancı dil ve uygarlıklar üzerine eğitim veren en eski yüksek okulu. Sorbonne Üniversitesi'nin kurucu üyelerinden olan okul 1669 yılından bu yana eğitim veriyor. INALCO'da önce Osmanlıca, sonradan da Türkçe dilinin öğretimi 1795 yılından bu yana kesintisiz biçimde sürdürülmekte. Türkçe INALCO'da öğretilen "en eski doğu dili" olma özelliğine de sahip. DW Türkçe'ye konuşan Türkçe bölümü başkanı Timour Muhidine, INALCO bünyesinde her yıl ortalama 250 ile 300 öğrencinin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığını söylüyor. Eğitimin sadece Türk diliyle sınırlı olmadığını belirtip, edebiyat, tarih ve uluslararası ilişkiler gibi geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtiyor.



