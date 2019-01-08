Fransa'dan sarı yelek önlemi

Philippe, TF1 televizyonunun canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Sarı Yeleklerin protestolarının sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını belirten Philippe, gösterilere şiddet olayları çıkarmak için gelenleri kabul edemeyeceklerini kaydetti.





Philippe, 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yeleklerin eylemlerinde çıkan olaylarda 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığını ve binden fazla kişiye hapis cezasının verildiğini açıkladı.





Başbakan, Sarı Yeleklerin cumartesi günü ülke genelinde düzenleyecekleri gösterilerde yaklaşık 80 bin polisin görev yapacağını bildirdi.