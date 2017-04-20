Fransa'dan Esad'a: Deliller elimizde

Fransa: Kimyasal saldırıyı Esad’ın yaptığına dair delillere ulaştık









Bakan Jean-Marc Ayrault katıldığı bir televizyon programında “Soruşturma devam ediyor. Birkaç gün içinde bu saldırıları rejimin yaptığına dair kanıtları sunacağız” dedi.





OPCW: HAN ŞEYHUN SALDIRISINDA SARİN GAZI KULLANILDI





Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye’nin Han Şeyhun kasabasındaki saldırıda sarin gazı ya da benzer bir kimyasalın kullanıldığına ilişkin “inkar edilmez” bulgulara ulaştıklarını açıkladı.





Suriye’nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasında düzenlenen saldırıda en az 87 kişi hayatını kaybetmiş; Suriye ordusu buna ilişkin ortaya atılan kimyasal saldırı suçlamalarını reddetmişti.





Uluslararası gözlemci kuruluş OPCW, saldırıdan etkilenen 10 kişiden aldıkları örnekleri dört laboratuvarda inceledi.





OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü, test sonuçlarının kurbanların sarin ya da sarine benzer bir maddeye maruz kaldığına ilişkin “inkar edilemez” bulgular sunduğunu söyledi.

Üzümcü ayrıca, güvenlik endişeleri olmasaydı OPCW kanıt inceleme misyonunun hemen kasabaya gitmeye hazır olduğunu belirtti.





Araştırma ekibinin kanıt toplama ve mülakatlara devam ettiği açıklandı.





TÜRKİYE’DEN ‘SARİN GAZI’ İDDİASI, SURİYE VE RUSYA’DAN YALANLAMA





İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Matthew Rycroft da, İngiliz araştırmacıların Suriye’de kimyasal silah saldırısı iddialarına konu olan Han Şeyhun kasabasından alınan örneklerde sarin gazı kalıntıları bulduğunu söylemişti.





Türkiye de saldırıda ‘Sarin gazı’ kullanıldığını söylemiş Rusya ise bu iddiaları yalanlamıştı





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ordunun kasabada kimyasal saldırı düzenlediği iddiasının “yüzde 100 uydurma” olduğunu söylemişti.





Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise, Türkiye’deki laboratuvar sonuçlarına göre, saldırıda “sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini” açıklamıştı.





Akdağ, saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin idrarında sarin gazının iki farklı metotla tespit edildiğini, bunun da uluslararası açıdan teyit anlamına geldiğini savunmuştu.

TASS haber ajansına konuşan Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise, Sağlık Bakanı Akdağ’ın açıklamaları sorulduğunda kimyasal silah konusunun ilgili uluslararası ajansların alanına girdiğini söylemişti.





Sözcü ayrıca, “Bana öyle görünüyor ki, Türkiye Sağlık Bakanlığı, (turist) sezonundan önce denizdeki suyun analiziyle ve tatil köyleri de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalitesiyle ilgilenmeli” demişti.





İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasında 4 Nisan’da yaşanan saldırıda, aralarında çok sayıda çocuğun olduğu 86 kişi yaşamını yitirmişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya, kimyasal saldırının sorumlusunun muhalifler olduğunu iddia ederken Batılı ülkeler saldırıdan rejimi sorumlu tutuyor.





Donald Trump yönetimi, kimyasal saldırı iddiası sonrası Suriye ordusuna ait uçaklar Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.