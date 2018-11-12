Fransa'dan Erdoğan'a ağır suçlama : Erdoğan politik oyun oynuyor

Euronews'te yer alan habere göre, Bir televizyon kanalına konuşan Fransız Bakan Le Drian'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses kayıtlarının Fransa, Almanya ve İngiltere'ye verildiği sözleri hatırlatıldı. Bakan Le Drian, kayıtların Fransa'ya verildiğine dair bir bilgisi olmadığını söyleyerek, "Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bize vereceği bilgiler varsa bunları vermeli." ifadelerini kullandı.





Sunucunun "Bunun anlamı Erdoğan yalan mı söylüyor?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Bakan Le Drian, "Bunun anlamı Erdoğan'ın bu şartlar altında oynayacak politik bir oyunu var." dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Suudi başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin ses kayıtlarının Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Suudi Arabistan'a dinletildiğini açıklamıştı.





Cinayet nasıl işlenmişti?





Suudi Arabistan'a muhalif yazılarıyla bilinen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamadı.





Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle, Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.





Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'planlı cinayet'in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.





ABD Başkanı Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali verdi.





Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verdi. Riyad'daki başsavcılık ise cinayetin planlı olduğunu açıkladı.